Немає очевидного кандидата: Невілл – про наступного тренера Манчестер Юнайтед

Гарі Невілл поділився думкою про тренерську позицію в Манчестер Юнайтед після виходу команди в Лігу чемпіонів.

Його слова передає Sky Sports.

Колишній захисник "червоних дияволів" висловився про можливість призначення Майкла Карріка наставником манкуніанців на постійній основі. Він зізнався, що думає про таке перспективу.

"Зараз немає очевидного кандидата на цю посаду. Він сам поставив себе в позицію головного претендента завдяки своїй роботі. Він відновив деякі речі – стиль гри та систему. Наступного сезону на нього чекає 55-60 матчів з урахуванням Ліги чемпіонів. Рівень відповідальності та тиску буде зовсім іншим – значно складнішим. Чи є в нього досвід? Чи має він серйозне резюме, на яке можна спиратися? Дехто каже: "Чому б не дати йому контракт на рік із можливістю продовження?" З цим важко не погодитися. Але якщо з'явиться тренер світового рівня з титулами, Манчестер Юнайтед, ймовірно, має розглянути цей варіант, оскільки у останніх тренерів не було досвіду роботи в суперклубі. Майкл – ще один, у кого такого досвіду поки що немає", – сказав Невілл.

Нагадаємо, що напередодні Манчестер Юнайтед переграв Ліверпуль у принциповому дербі з рахунком 3:2, завдяки чому гарантував собі участь у Лізі чемпіонів на наступний сезон. Наразі "червоні дияволи" посідають третє місце в турнірній таблиці АПЛ.

Майкл Каррік очолив команду в січні, підписавши контракт до завершення нинішньої кампанії. Під його керівництвом МЮ провів 14 матчів, у яких здобув десять перемог і по два рази зіграв унічию та поступився.