Легенда МЮ відреагував на звільнення тренера Челсі: Цей клуб трохи хаотичний у своїх рішеннях

Колишній правий захисник Манчестер Юнайтед Гарі Невілл відреагував на звільнення Ліама Росеньйора з посади головного тренера лондонського Челсі.

Його слова наводить Sky Sports.

Легенда "червоних дияволів" запевнив, що не здивований таким рішенням керівництва "синіх", але гадав, що Росеньйор буде зберігати за собою тренерське крісло бодай до кінця поточного сезону-2025/26.

"Власникам, спортивним директорам і гравцям варто серйозно замислитися над своєю роллю в тому, що сталося за останні тижні. Уболівальники будуть обурені тим, як усе склалося. Власники серйозно помилилися. У них є талановиті гравці, молоді спортивні директори з досвідом у Європі, але самі власники мають лише 2-3 роки досвіду у футболі. Клубу потрібен більший досвід", – сказав Гарі.

Невілл додав, що йому не подобається практика підписань довготривалих контрактів на 6-8 років.

"Від пропозиції очолити Челсі ніхто не відмовляється. Я розумію, чому це здавалося привабливим для Ліама, але йому потрібно продовжити тренерську кар'єру і якнайшвидше залишити це позаду. Цей клуб трохи хаотичний у своїх рішеннях", – наголосив колишній футболіст.

Нагадаємо, що Росеньйор мав укладену угоду з "аристократами" до кінця червня 2032-го року.

Англійський наставник очолював лондонський гранд з січня 2026-го, провівши на чолі 23 матчі. Напередодні Челсі у 34 турі АПЛ на виїзді розгромно програв Брайтону 0:3, а серія поразок команди вже складає 5 ігор поспіль.

Після 34-х турів "сині" посідають восьме місце у турнірній таблиці АПЛ, маючи у своєму активі 48 очок. Наступний поєдинок лондонці проведуть 26 квітня проти Лідса у рамках півфіналу Кубку Англії (о 17:00 за київським часом).