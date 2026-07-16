Герой збірної Аргентини розповів, завдяки чому вдалося вирвали перемогу в Англії у півфіналі ЧС-2026

Нападник збірної Аргентини Лаутаро Мартінес зізнався пресі, що мріяв про цей переможний гол у ворота Англії у півфіналі ЧС-2026 з футболу.

Його цитує ФІФА.

Цікаво, що форвард міланського Інтера передбачив свій м'яч ще перед битвою за фінал Мундіалю.

"Я мріяв про цей гол, клянусь. Я сказав Алексісу Мак Аллістеру, що заб'ю. Сказав йому, що вийду на поле й принесу команді перемогу. Так і сталося – м'яч опинився в мене. Енцо теж забив чудовий гол. Тепер, коли я трохи заспокоївся, можу сказати: "Ця команда знову показала, з чого вона зроблена", – сказав Лаутаро.

Також Мартінес розповів, завдяки чому аргентинцям вдалося вирвати перемогу у команди Томаса Тухеля наприкінці зустрічі.

"Вони втомилися. Вони пресингували 60 хвилин. Після цього сил у них уже не залишилося. Вони почали добре й навіть забили гол. Потім відійшли назад, і це дало нам більше спокою під час контролю м'яча. Ми розтягнули гру по всій ширині поля, і зрештою забили два м'ячі. А тепер, після трьох із половиною років, ми знову гратимемо у фіналі чемпіонату світу", – зазначив аргентинський футболіст.

Нагадаємо, що до 85-ї хвилини саме Англія виходила до фіналу чемпіонату світу-2026, мінімально вигрававши в Аргентини. Однак на 85-й хвилині Енцо Фернандес повернув гостей у гру, а на 90+2 Мартінес приніс звитягу "альбіселесте" – 2:1.

Після поєдинку своїми думками по матчу поділилися головний тренер "трьох левів" Томас Тухель та ключовий форвард Гаррі Кейн.

Додамо, що найкращим гравцем поєдинку визнали Ліонеля Мессі, який став найвіковішим польовим гравцем в історії півфіналів чемпіонатів світу. У день поєдинку легендарному аргентинцю виповнилося 39 років і 21 день.

У фіналі ЧС-2026 підопічні Ліонеля Скалоні зіграють проти Іспанії. Зустріч запланована на 19 липня та розпочнеться о 22:00 (за київським часом). Це другий поспіль фінал Мундіалю для "біло-блакитних".