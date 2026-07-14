Центрбек збірної Аргентини залишить Тоттенгем: гравець потрапив до сфери інтересів Барселони та Інтера – інсайдер

Центральний захисник збірної Аргентини Крістіан Ромеро залишить Тоттенгем цього літа.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Як відомо, 28-річний центрбек вже давно знаходиться в напружених стосунках з керівництвом "Шпор". У січні цього року Ромеро узагалі заявив, що представники адміністрації клубу з'являються лише у тому разі, коли треба брехати на публіку.

Наразі стало зрозуміло, що Крістіан Ромеро залишить лондонський колектив, у якому провів майже п'ять років своєї кар'єри. Гравець вже потрапив на радари каталонської Барселони та міланського Інтера.

Зазначається, що представники "Нерадзуррі" навіть вже проводили переговори з "лілейно-білими".

Нагадаємо, що аргентинець вперше доєднався до Тоттенгема на правах оренди в серпні 2021 року з італійської Аталанти, після чого влітку 2022 року остаточно перейшов до лондонського клубу за 53 мільйони євро (за даними Transfermarkt).

Загалом за весь час, проведений у футболці "Шпор", Ромеро відіграв 156 матчів, у яких відзначився 13 голами та 7 асистами. Разом з командою він виграв Лігу Європи у сезоні-24/25.

Нагадаємо, що напередодні збірна Аргентини разом з Ромеро у складі здолала Швейцарію (3:1) в 1/4 фіналу чемпіонату світу-2026.