ФІФА назвала найкращого гравця матчу Англія – Аргентина

Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі визнаний найкращим гравцем півфінального матчу чемпіонату світу-2026, у якому його команда вирвала перемогу в Англії.

Про це повідомляє ФІФА.

39-річний гравець долучився до тріумфу "альбіселесте", оформивши два вирішальні асисти наприкінці зустрічі.

На 85-й хвилині Мессі віддав передачу на Енцо Фернандеса, який зрівняв рахунок. А на 90+2 хвилині віддав на Лаутаро Мартінеса, гол якого вивів Аргентину у фінал.

Зазначимо, що Ліонель став найвіковішим польовим гравцем в історії півфіналів чемпіонатів світу. У день поєдинку легендарному аргентинцю виповнилося 39 років і 21 день.

У фіналі аргентинці зустрінуться зі збірною Іспанії, яка напередодні з голами Оярсабаля та Порро здолала Францію.