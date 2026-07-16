ФІФА назвала найкращого гравця матчу Англія – Аргентина
Ліонель Мессі
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Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі визнаний найкращим гравцем півфінального матчу чемпіонату світу-2026, у якому його команда вирвала перемогу в Англії.
Про це повідомляє ФІФА.
39-річний гравець долучився до тріумфу "альбіселесте", оформивши два вирішальні асисти наприкінці зустрічі.
На 85-й хвилині Мессі віддав передачу на Енцо Фернандеса, який зрівняв рахунок. А на 90+2 хвилині віддав на Лаутаро Мартінеса, гол якого вивів Аргентину у фінал.
Зазначимо, що Ліонель став найвіковішим польовим гравцем в історії півфіналів чемпіонатів світу. У день поєдинку легендарному аргентинцю виповнилося 39 років і 21 день.
У фіналі аргентинці зустрінуться зі збірною Іспанії, яка напередодні з голами Оярсабаля та Порро здолала Францію.