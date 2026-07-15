У рідному місті Мессі відновили гігантський мурал на честь перемоги на ЧС-2022
Поки Ліонель Мессі веде збірну Аргентини до чергових звершень на чемпіонаті світу-2026, у його рідному Росаріо вирішили віддячити легенді по-особливому.
Місцеві ентузіасти відреставрували знаменитий 534-метровий мурал із зображенням капітана "альбіселесте", який уперше створили ще у 2021 році.
Після оновлення на стінописі з'явилися нові деталі — напис "Дякуємо, Лео", а також три зірки, що символізують чемпіонські титули Аргентини на мундіалях.
За словами однієї з керівниць проєкту Марлен Суріаги, для відновлення величезного муралу знадобилося близько 300 літрів фарби.
Втім, на цьому святкування не завершилося. Над Росаріо пролетів гелікоптер, який ніс величезну футболку збірної Аргентини з ім'ям Мессі. Він пролетів над головними визначними місцями міста, а також над районом, де виріс Ліонель.
Нагадаємо, наразі Мессі ділить першу сходинку з Кіліаном Мбаппе за кількістю забитих м'ячів на цій світовій першості. В обох по 8 голів.
Напередодні майбутнього півфіналу ЧС-2026 легенда Манчестер Юнайтед Вейн Руні несподівано назвав Мессі "слабким місцем" в обороні Аргентини.
Додамо, що "Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку Англія – Аргентина.