У рідному місті Мессі відновили гігантський мурал на честь перемоги на ЧС-2022

Поки Ліонель Мессі веде збірну Аргентини до чергових звершень на чемпіонаті світу-2026, у його рідному Росаріо вирішили віддячити легенді по-особливому.

Місцеві ентузіасти відреставрували знаменитий 534-метровий мурал із зображенням капітана "альбіселесте", який уперше створили ще у 2021 році.

Після оновлення на стінописі з'явилися нові деталі — напис "Дякуємо, Лео", а також три зірки, що символізують чемпіонські титули Аргентини на мундіалях.

Читайте також : Мессі пропустив тренування збірної Аргентини перед півфіналом ЧС-2026

За словами однієї з керівниць проєкту Марлен Суріаги, для відновлення величезного муралу знадобилося близько 300 літрів фарби.

Втім, на цьому святкування не завершилося. Над Росаріо пролетів гелікоптер, який ніс величезну футболку збірної Аргентини з ім'ям Мессі. Він пролетів над головними визначними місцями міста, а також над районом, де виріс Ліонель.

Un maillot GÉANT de l'Argentine avec la mention "GRACIAS LEO" a survolé la ville de Rosario (ville natal de Lionel Messi) ! 🐐🇦🇷



(IG : fedepadin92) pic.twitter.com/EjJjFmydKb — Footballogue (@Footballogue) July 13, 2026

Нагадаємо, наразі Мессі ділить першу сходинку з Кіліаном Мбаппе за кількістю забитих м'ячів на цій світовій першості. В обох по 8 голів.

Напередодні майбутнього півфіналу ЧС-2026 легенда Манчестер Юнайтед Вейн Руні несподівано назвав Мессі "слабким місцем" в обороні Аргентини.

Додамо, що "Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку Англія – Аргентина.