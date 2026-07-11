Він – справжня машина: головний тренер збірної Аргентини прокоментував ігровий тонус Мессі в 39 років

Головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні прокоментував ігровий тонус свого знаменитого підопічного Ліонеля Мессі, зауваживши, що коли нападник грає на повну силу, він стає "машиною".

Його слова передає Reuters.

"Лео грає більш-менш однаково в кожному матчі. Що стосується фізичної форми, то справді, він провів підготовчу роботу зі своїм тренером з фітнесу, і це дало свої плоди, але якщо говорити про цифри, то я не знаю, чи настільки сильно він змінився.

Очевидно, що він віддає всі свої сили. Коли він віддає всі свої сили і відчуває, що може створити небезпеку, він – справжня машина".

Також наставник "Альбіселесте" заявив, що його не дивує здатність Мессі демонструвати високий рівень гри на футбольному полі в 39 років, зазначивши, що поки капітан аргентинців хоче бути найкращим, він ним і залишиться.

"Мене це не дивує. Можливо, ті, хто його не знає, очікували, що в 39 років він уже не буде на такому рівні, але я навіть не знаю, скільки разів я це повторював: доки він цього хоче, він залишатиметься найкращим. Я так вважаю, і не тому, що я його тренер".

Нагадаємо, наступний матч Аргентини на чемпіонаті світу-2026 буде проти Швейцарії у півфіналі турніру. Це протистояння відбудеться 12 липня в Канзас-Сіті (США) та розпочнеться о 4:00 за київським часом.