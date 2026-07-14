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Мессі пропустив тренування збірної Аргентини перед півфіналом ЧС-2026

Денис Іваненко — 14 липня 2026, 10:46
Мессі пропустив тренування збірної Аргентини перед півфіналом ЧС-2026
Ліонель Мессі
Getty Images

Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі пропустив тренування своєї команди перед матчем 1/2 фіналу чемпіонату світу проти Англії.

Про це повідомляє L'Equipe

Зазначається, що лідер "альбіселесте" не має пошкодження чи проблем зі здоров'ям. Він отримав вихідний від тренерського штабу після непростої перемоги над Швейцарією (3:1) на попередній стадії турніру.

Після важкого поєдинку, в якому були екстратайми, Ліонелю було надано додатковий час для відпочинку. Він приділив його індивідуальному відновленню.

На таке рішення вплинув і переїзд аргентинців. Вони за короткий термін змінили розташування тренувального табору через місце проведення наступного матчу.

Гра між Англією та Аргентиною відбудеться 15 липня в Атланті. Вона розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, шо на нинішньому турнірі Ліонель Мессі вже зробив десять результативних дій. Він забив вісім голів і віддав два асисти.

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