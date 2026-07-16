Мессі присвятив перемогу над Англією у півфіналі ЧС-2026 легендарному Марадоні

Лідер збірної Аргентини Ліонель Мессі пригадав національну футбольну легенду Дієго Марадону після перемоги над Англією (2:1) в 1/2 фіналу ЧС-2026.

Його слова передає Tyc Sports.

Цікаво, що Марадона добре знав, як це забивати "трьом левам". У чвертьфіналі чемпіонату світу-1986 Дієго оформив дубль в англійські володіння. Один із його голів отримав назву "рука Бога", а Аргентина у тому поєдинку святкувала перемогу з ідентичним рахунком 2:1.

"Без сумніву, Дієго там, нагорі, неймовірно насолоджується цим, адже для нього сьогодні (15 липня – прим. ред.) був дуже особливий день. Можливість подарувати йому цю радість і щоб він переживав її там, нагорі, так, як йому заманеться. Нехай він насолоджується цим, бо це подарунок і для нього також", – заявив Мессі.

За спиною Марадони, який відійшов у засвіти 25 листопада 2025 року, 90 ігор за національну команду, у яких забив 33 голи та віддав 27 результативних передач.

Також Лео поділився думками виключно щодо півфіналу поточного Мундіалю проти Англії. Теж фінальний результат матчу прокоментували головні тренери обох збірних – Томас Тухель та Ліонель Скалоні.

Нагадаємо, що Мессі був визнаний найкращим гравцем протистояння проти "трьох левів".

У фіналі ЧС-2026 Аргентина зіграє проти Іспанії. Зустріч запланована на 19 липня та розпочнеться о 22:00 (за київським часом). Це другий поспіль фінал Мундіалю для "біло-блакитних". У 2022-му аргентинці у серії пенальті перемогли Францію.