Ми відправимо Мессі відпочивати: експівзахисник збірної Англії – про півфінал ЧС-2026

Джо Коул поділився очікуваннями від півфінального матчу чемпіонату світу-2026, в якому зустрінуться збірні Англії та Аргентини.

Його слова передає Metro.

Колишній футболіст впевнений у перемозі "трьох левів". Він пояснив, завдяки чому вони здолають підопічних Ліонеля Скалоні.

"Ми відправимо Мессі відпочивати. Сто відсотків. Англія вийде у фінал, ми занадто швидкі для Аргентини, і ми їх обіграємо. Я це нутром відчуваю", – заявив Коул.

Зазначимо, що їхнє очне протистояння відбудеться 15 липня. Воно розпочнеться о 22:00 за київським часом.

На попередній стадії турніру обидві команди здобули перемоги в екстратаймах. Англія здолала Норвегію (2:1), а "альбіселесте" в більшості дотиснули Швейцарію (3:1).

Нагадаємо, що в іншій півфінальній парі зіграють Францію та Іспанія. Саме "Ле Бльо" наразі вважаються головним фаворитом ЧС-2026.