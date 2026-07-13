Ми відправимо Мессі відпочивати: експівзахисник збірної Англії – про півфінал ЧС-2026
Ліонель Мессі
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Джо Коул поділився очікуваннями від півфінального матчу чемпіонату світу-2026, в якому зустрінуться збірні Англії та Аргентини.
Його слова передає Metro.
Колишній футболіст впевнений у перемозі "трьох левів". Він пояснив, завдяки чому вони здолають підопічних Ліонеля Скалоні.
"Ми відправимо Мессі відпочивати. Сто відсотків. Англія вийде у фінал, ми занадто швидкі для Аргентини, і ми їх обіграємо. Я це нутром відчуваю", – заявив Коул.
Зазначимо, що їхнє очне протистояння відбудеться 15 липня. Воно розпочнеться о 22:00 за київським часом.
На попередній стадії турніру обидві команди здобули перемоги в екстратаймах. Англія здолала Норвегію (2:1), а "альбіселесте" в більшості дотиснули Швейцарію (3:1).
Нагадаємо, що в іншій півфінальній парі зіграють Францію та Іспанія. Саме "Ле Бльо" наразі вважаються головним фаворитом ЧС-2026.