Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Ми відправимо Мессі відпочивати: експівзахисник збірної Англії – про півфінал ЧС-2026

Денис Іваненко — 13 липня 2026, 10:51
Ми відправимо Мессі відпочивати: експівзахисник збірної Англії – про півфінал ЧС-2026
Ліонель Мессі
Getty Images

Джо Коул поділився очікуваннями від півфінального матчу чемпіонату світу-2026, в якому зустрінуться збірні Англії та Аргентини.

Його слова передає Metro.

Колишній футболіст впевнений у перемозі "трьох левів". Він пояснив, завдяки чому вони здолають підопічних Ліонеля Скалоні.

"Ми відправимо Мессі відпочивати. Сто відсотків. Англія вийде у фінал, ми занадто швидкі для Аргентини, і ми їх обіграємо. Я це нутром відчуваю", – заявив Коул.

Зазначимо, що їхнє очне протистояння відбудеться 15 липня. Воно розпочнеться о 22:00 за київським часом.

На попередній стадії турніру обидві команди здобули перемоги в екстратаймах. Англія здолала Норвегію (2:1), а "альбіселесте" в більшості дотиснули Швейцарію (3:1).

Нагадаємо, що в іншій півфінальній парі зіграють Францію та Іспанія. Саме "Ле Бльо" наразі вважаються головним фаворитом ЧС-2026.

Читайте також :
Відео Фото "It's Coming Home", або як пісня символізує футбольні надії цілої нації
збірна Англії з футболу Збірна Аргентини з футболу Чемпіонат світу-2026 з футболу

Чемпіонат світу-2026 з футболу

Голанд несподівано підтримав іншу збірну після вильоту з ЧС-2026
Півзахисник збірної Іспанії розкрив план, як пройти Францію на шляху до фіналу ЧС-2026
Франція – Іспанія: хто фаворит півфіналу ЧС-2026
Якщо м'яч і торкнувся кабелю камери-павука, то кабель зіграв краще: Ібрагімович розніс гравця Англії
Лідер збірної Англії зізнався, хто вберіг його від фатальної помилки у чвертьфіналі ЧС-2026

Останні новини