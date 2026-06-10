ФІФА заборонила форму учасника ЧС-2026 через політичний підтекст

ФІФА ухвалила рішення заборонити форму збірної Гаїті, яка була спеціально зроблена на чемпіонат світу 2026-го року, через політичний підтекст.

Про це повідомляє AS.

На нижній частині футболки національної команди Гаїті помітно, як група людей тримає біло-червоний прапор. Багато людей у мережі сплутали його зі стягом Польщі, проте насправді це було перше знамено Гаїті, яке вперше підняли після здобуття незалежності країни Карибського моря у 1804 році.

Люди ж символізують події битви при Вертьєрі 1803 року, яка ознаменувала завершення гаїтянської революції. ФІФА інтерпретувала це як політичну агітацію.

Зауважимо, що збірна Гаїті на майбутній світовій першості зустрінеться на груповому етапі із Шотландією (14 червня о 04:00 за київським часом), Бразилією (20 червня о 03:30) та Марокко (25 червня о 01:00).

Нагадаємо, що раніше ФІФА заборонила використовувати вувузели та свистки на матчах ЧС-2026. Водночас стало відомо, що на майбутньому мундіалі будуть кардинально змінені передматчеві церемонії.