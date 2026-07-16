Мессі був шокований: після перемоги над Англією аргентинці знайшли секретні записи Пікфорда на пляшці
Після фінального свистка півфінального матчу чемпіонату світу-2026 між Аргентиною та Англією увагу вболівальників привернув несподіваний епізод, який стався вже під час святкування перемоги "альбіселесте".
Ліонель Мессі та його партнери випадково натрапили на секретні нотатки воротаря англійців Джордана Пікфорда.
Аркуш із детальними підказками був прикріплений до пляшки з водою голкіпера. У ньому містилася інформація про те, як виконують пенальті майже всі футболісти збірної Аргентини: у який кут вони зазвичай б'ють, які фінти використовують перед ударом і як Пікфорд мав реагувати в кожному конкретному випадку.
Першим незвичайну знахідку помітив Ніко Гонсалес, який одразу покликав одного з членів тренерського штабу. Незабаром до них приєднався Маркос Сенесі, який допоміг перекласти англомовні записи, а згодом підійшов і Ліонель Мессі.
"Дивіться, що я знайшов. Тут є нотатки про Лаутаро, Хуліана…", – звернув увагу партнерів Гонсалес.
Після перекладу Сенесі пояснив, що навпроти прізвища Мессі було зазначено: "Робить фінт ліворуч, але б'є праворуч".
Почувши це, аргентинський капітан не приховував здивування.
"Тобто воротар вивчив, як я б'ю пенальті?" – перепитав Мессі.
Після цього емоційна реакція потрапила в об'єктив камер і швидко стала вірусною в соціальних мережах.
Попри ретельну підготовку тренерського штабу Англії та детальний аналіз суперників, це не допомогло команді уникнути поразки. Аргентина здобула вольову перемогу з рахунком 2:1 і вийшла до фіналу чемпіонату світу-2026.
Нагадаємо, після фінального свистка своїми думками по зустрічі поділилися головні тренери обох збірних – Томас Тухель та Ліонель Скалоні.
Фінал ЧС-2026 Іспанія – Аргентина запланований на 19 липня та розпочнеться о 22:00 (за київським часом).