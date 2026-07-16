Він не вірив у свою команду: ексголкіпер збірної Англії розніс тактику Тухеля у півфіналі ЧС-2026

Колишній воротар збірної Англії Джо Гарт (75 матчів) розкритикував тактику головного тренера "трьох левів" Томаса Тухеля у півфіналі ЧС-2026.

Його слова наводить The Sun.

На його думку, 52-річний німецький спеціаліст поспішив зі зміною тактики на оборонний стиль у грі проти Аргентини.

До 85-ї хвилини саме Англія виходила до фіналу чемпіонату світу-2026, мінімально перемагавши Аргентину. Однак на 85-й хвилині Енцо Фернандес повернув гостей у гру, а на 90+2 Мартінес приніс звитягу "альбіселесте" – 2:1.

Також Гарт пригадав виступ національної команди під керівництвом екснаставника Гарета Саутгейта, який очолював протягом 2016–2024 років.

"Гарет Саутгейт зазнавав чимало критики за вирішальні моменти у матчах збірної Англії, коли команда вела в рахунку у важливих іграх і переходила до оборонної тактики. Я не бачу, щоб у цей вирішальний момент на полі щось змінилося. Незважаючи на всі похвали, які ми висловлювали Томасу Тухелю, те, що він так швидко змінив тактику, свідчить про те, що він не вірив у свою команду, не думав, що вона здатна завдати Аргентині ще кількох ударів", – сказав Гарт.

Після матчу Томас Тухель пояснив, чому його підопічні програли Аргентині. Тепер Англія зможе поборотися лише за третє місце ЧС-2026. У бронзовому фіналі англійці зустрінуться з Францією (19 липня о 00:00 за київським часом).

Це буде 33-тя очна зустріч між цими європейськими збірними, у яких 17 разів тріумфували англійці. А от французи здобули 10 перемог. Ще 5 матчів зводилися до мирової.

Англія спробує взяти реванш у Франції за поразку у чвертьфіналі ЧС-2022 (1:2).

Також після матчу своєю думкою поділився нападник Гаррі Кейн. Натомість колишній форвард Ліверпуля Майкл Оуен переконаний, що команда Тухеля заслужила на болючу поразку.