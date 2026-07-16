Тухель зробив заяву щодо свого майбутнього після поразки збірної Англії в 1/2 фіналу ЧС-2026

Головний тренер збірної Англії Томас Тухель висловився про майбутнє свого тренерського штабу після поразки від Аргентини (1:2) у півфіналі чемпіонату світу-2026.

Його слова передає Sky Sports.

Німецький фахівець заявив, що вони не підуть у відставку. Спеціалісти збираються готувати команду й до наступного великого турніру.

"Ми будемо виконувати контракт до домашнього Євро. Я з нетерпінням чекаю цього, хоча зараз складно зазирати так далеко в майбутнє", – сказав Тухель.

Зазначимо, що тренерський штаб німецького спеціаліста опинився під шквалом критики через гру у півфіналі після забитого гола. Англійці з того моменту й до пропущеного другого м'яча сіли у глуху оборону, володіючи м'ячем лише 12%.

Контракт Томаса Тухеля та його помічників розрахований до 31 липня 2028 року. Чемпіонат Європи у тому році прийматимуть Англія, Шотландія, Вельс та Ірландія.

Нагадаємо, що на ЧС-2026 "трьох левів" очікує ще матч за третє місце із Францією. Він відбудеться 19 липня та розпочнеться опівночі за київським часом.