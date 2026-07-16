Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Мессі стане п'ятим гравцем в історії, який зіграє у трьох фіналах ЧС

Денис Іваненко — 16 липня 2026, 11:28
Мессі стане п'ятим гравцем в історії, який зіграє у трьох фіналах ЧС
Ліонель Мессі
Getty Images

Збірна Аргентини пробилась у фінал чемпіонату світу-2026, здолавши Англію (2:1), завдяки чому Ліонель Мессі став п'ятим футболістом в історії, який втретє візьме участь у матчах Мундіаля за "золото".

Зірка "альбіселесте" на ЧС-2014 став срібним призером, поступившись Німеччині. У 2022 році він у ролі капітана тріумфував у поєдинку проти Франції.

Раніше це вдавалось Кафу, Роналдо, Лотару Маттеусу та П'єру Літтбарскі. Бразильці ставали чемпіонами врешті-решт два рази, а німці – один.

При цьому Ліонелю Мессі може підкоритись унікальне досягнення, якщо Аргентина переможе. Раніше жоден гравець не вигравав два поспіль чемпіонати світу, перебуваючи у статусі капітана.

Нагадаємо, що в матчі за "золото" підопічні Ліонеля Скалоні зіграють з Іспанією. Поєдинок відбудеться 19 липня та розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Читайте також :
Мессі присвятив перемогу над Англією у півфіналі ЧС-2026 легендарному Марадоні
Ліонель Мессі Збірна Аргентини з футболу Чемпіонат світу-2026 з футболу

Чемпіонат світу-2026 з футболу

Мессі був шокований: після перемоги над Англією аргентинці знайшли секретні записи Пікфорда на пляшці
Тухель зробив заяву щодо свого майбутнього після поразки збірної Англії в 1/2 фіналу ЧС-2026
Якщо дозволяєш Мессі та Аргентині тиснути на тебе, то сам накликаєш біду: Руні – про поразку Англії
Він не вірив у свою команду: ексголкіпер збірної Англії розніс тактику Тухеля у півфіналі ЧС-2026
Мессі присвятив перемогу над Англією у півфіналі ЧС-2026 легендарному Марадоні

Останні новини