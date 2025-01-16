Колишній півзахисник Динамо Київ Олександр Андрієвський став гравцем Полісся.

Про це повідомляє пресслужба житомирського клубу.

Терміни дії контракту з 30-річним футболістом не називаються. Хавбек перейшов у Полісся на правах вільного агента. Його контракт із Динамо було розірвано ще наприкінці грудня минулого року.

Андрієвський виступав в системі Динамо з 2015-го року. В його активі участь у 123-х матчах, у яких він забив 5 голів та зробив 11 гольових передач. У складі Динамо Олександр вигравав чемпіонат України, Кубок та Суперкубок України.

У 2016 – 2018 роках грав на правах оренди спершу за одеський Чорноморець, потім – за луганську Зорю.

Раніше інсайдер Ігор Бурбас заявив, що Андрієвський не виконав обіцянку, дану президенту Динамо Ігорю Суркісу, про те, що продовжить кар’єру закордоном. Сам Суркіс ці чутки спростував.

У поточному сезоні Андрієвський взяв участь у 13 матчах за Динамо в усіх турнірах, сумарно провівши на полі 360 хвилин. Результативними діями не відзначався. Трансферна вартість хавбека оцінюється в 1,2 мільйони євро.