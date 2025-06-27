Був присутнім на пологах: ексфутболіст Динамо став батьком
Олександр Андрієвський
ФК Полісся
Колишній футболіст Динамо, а нині півзахисник житомирського Полісся Олександр Андрієвський став батьком. Він розповів, що був присутнім на пологах.
Слова гравця передає пресслужба клубу.
"Я всього пару днів тому став батьком. Важко щось сказати. Це були такі неймовірні емоції. Я був з жінкою і з донькою всього один день. Тому буду чекати, коли вже повернуся і побачу її. Але це дуже важко передати словами. Я дуже щасливий і вдячний моїй дружині. Я був присутній на пологах, тому дуже щасливий", – сказав Андрієвський.
Дівчинку назвали Мішель. Зауважимо, що зовсім нещодавно (25 червня) сам Олександр відсвяткував 31 день народження.
Раніше Андрієвський подав до суду на українського інсайдера Ігоря Бурбаса. Суть позову полягає у захисті честі, гідності та ділової репутації. Раніше журналіст розповів, що Андрієвський пообіцяв Ігорю Суркісу перейти до ЛНЗ, але зрештою став гравцем житомирян.