Був присутнім на пологах: ексфутболіст Динамо став батьком

Колишній футболіст Динамо, а нині півзахисник житомирського Полісся Олександр Андрієвський став батьком. Він розповів, що був присутнім на пологах.

Слова гравця передає пресслужба клубу.

" Я всього пару днів тому став батьком. Важко щось сказати. Це були такі неймовірні емоції. Я був з жінкою і з донькою всього один день. Тому буду чекати, коли вже повернуся і побачу її. Але це дуже важко передати словами. Я дуже щасливий і вдячний моїй дружині. Я був присутній на пологах, тому дуже щасливий ", – сказав Андрієвський.

Дівчинку назвали Мішель. Зауважимо, що зовсім нещодавно (25 червня) сам Олександр відсвяткував 31 день народження.

Раніше Андрієвський подав до суду на українського інсайдера Ігоря Бурбаса. Суть позову полягає у захисті честі, гідності та ділової репутації. Раніше журналіст розповів, що Андрієвський пообіцяв Ігорю Суркісу перейти до ЛНЗ, але зрештою став гравцем житомирян.