Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Для першої гри нормально: Андрієвський прокоментував поразку від Лехії

Володимир Максименко — 19 січня 2025, 14:34
Для першої гри нормально: Андрієвський прокоментував поразку від Лехії
Олександр Андрієвський
Полісся

Зимовий новачок житомирського Полісся Олександр Андрієвський прокоментував поразку команди у спарингу з Лехією.

Слова футболіста наводить офіційний сайт "вовків".

"Я не відчував, що це моя перша гра у складі Полісся – дуже комфортно почувався на полі. Звісно, що результат не тішить, але як для першої гри на зборах – нормально.

З Лехією було грати цікаво, адже в команді є певна кількість українців. Добра команда, злагоджена у захисті – мені сподобалась.

Тренер був злий після гри, адже до пропущеного голу призвела втрата м'яча. Ми грали короткими передачами, а треба було віддавати у глибину.

Вважаю, що краще пропускати такі голи на спарингах, ніж у товариських матчах", – резюмував Андрієвський.

Наступним суперником Полісся буде чеський Яблонець, матч з яким відбудеться у суботу, 25 січня.

Раніше повідомлялось, що два гравці житомирян відправились в оренду до Чорноморця.

Олександр Андрієвський Полісся

Олександр Андрієвський

Андрієвський став гравцем Полісся
Сич та Крупський ні до чого. Що не так з трансферною політикою Динамо
Лише слова вдячності: Суркіс поговорив про розставання з Андрієвським
Карпати загрожують домінуванню Динамо й Шахтаря? Головні інтриги українського міжсезоння
Колишній півзахисник Динамо підписав довгостроковий контракт з Поліссям – джерело

Останні новини