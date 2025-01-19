Для першої гри нормально: Андрієвський прокоментував поразку від Лехії

Зимовий новачок житомирського Полісся Олександр Андрієвський прокоментував поразку команди у спарингу з Лехією.

Слова футболіста наводить офіційний сайт "вовків".

"Я не відчував, що це моя перша гра у складі Полісся – дуже комфортно почувався на полі. Звісно, що результат не тішить, але як для першої гри на зборах – нормально.



З Лехією було грати цікаво, адже в команді є певна кількість українців. Добра команда, злагоджена у захисті – мені сподобалась.



Тренер був злий після гри, адже до пропущеного голу призвела втрата м'яча. Ми грали короткими передачами, а треба було віддавати у глибину.



Вважаю, що краще пропускати такі голи на спарингах, ніж у товариських матчах", – резюмував Андрієвський.