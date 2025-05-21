Ексфутболіст Динамо подав до суду на Бурбаса

Півзахисник Полісся Олександр Андрієвський подав до суду на українського інсайдера Ігоря Бурбаса.

Про це стало відомо з реєстру Києво-Святошинського районного суду.

Суть позову полягає у захисті честі, гідності та ділової репутації. Раніше журналіст розповів, що Андрієвський пообіцяв Ігорю Суркісу перейти до ЛНЗ, але зрештою став гравцем житомирян.

Після цього ексдинамівець публічно заперечив цю інформацію, а згодом вирішив звернутись до Феміди.

Судове засідання призначено на 10 вересня 2025 року.

У сезоні-2024/25 Андрієвський зіграв за "вовків" 13 матчів, в яких по разу відзначився голом та результативною передачею.

Раніше повідомлялось, що Полісся могло звільнити головного тренера через підозру у "відкатах" на підписаннях.