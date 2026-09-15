Ніколи не тримався за рекорди: Шацьких відреагував на 124-й гол Ярмоленка в чемпіонаті України

Колишній нападник київського Динамо Максим Шацьких після того, як Андрій Ярмоленко повторив його бомбардирський рекорд у чемпіонаті України, заявив, що лише радий цьому факту, й першим привітає 36-річного футболіста, коли той стане найкращим голеадором в першості країни.

Його слова передає Український футбол.

За словами Шацьких, він сприйняв цей факт спокійно, оскільки ніколи не тримався за рекорди, бо йому більше була до вподоби прихильність фанатів.

"Спокійно. Ніколи не тримався за якісь рекорди, вони мені не цікаві. А от що важливо – любов та повага вболівальників Динамо, які я побачив та відчув, коли мене проводжали, а цифри якісь – то таке…

Як я й говорив раніше, буду чи не першим, хто привітає Ярмоленка зі встановленням нового рекорду. До кінця цього сезону Ярмоленко заб'є ще не один гол, впевнений у цьому".

Зауважимо, що напередодні Динамо здобуло перемогу над Епіцентром (0:3) в матчі 6-го туру Української Прем'єр-ліги. Рахунок у зустрічі відкрив Ярмоленко, скориставшись передачею від Миколи Шапаренка.

Для нього це був 124-й гол, забитий в елітному чемпіонаті України. Тепер він зрівнявся за цим показником із Шацьких, який забив стільки ж м'ячів.