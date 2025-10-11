Українська правда
Андрій Шевченко: Перемога! Вітаю команду та вболівальників!

Денис Шаховець — 11 жовтня 2025, 11:38
Андрій Шевченко
УАФ

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко висловився про перемогу збірної України над національною командою Ісландії (5:3) у матчі третього туру відбору до чемпіонату світу 2026.

Світлину з матчу в Рейк'явіку та свій коментар Шевченко опублікував у сторіс своєї сторінки в Instagram.

"Перемога! Вітаю команду та вболівальників. Перемога!" – написав Андрій Шевченко.

Нагадаємо, збірна України завдяки перемозі над ісландцями вийшла на друге місце в турнірній таблиці групи, маючи в активі 4 очки. Ісландія з трьома балами йде третьою, Азербайджан з одним заліковим пунктом четвертий.

У четвертому турі збірна України 13 жовтня зіграє проти Азербайджану, а Ісландія поміряється силами з лідером квартету – Францією, яка здобула три перемоги в першому колі.

