Мені подобається бути тут, – Анчелотті висловився про своє майбутнє в Реалі
Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті висловився про своє майбутнє в клубі та відверто розповів про своє бажання залишитись в Іспанії.
Слова фахівця наводить журналіст Фабріціо Романо.
"Мені подобається бути тут. Сподіваюсь, це триватиме якомога довше.
Це немов медовий місяць, я все ще щасливий. Дійсно, зараз на мене чиниться великий тиск, адже добігає кінця сезон. Я задоволений клубом. Вони теж знають, якою важкою була ця кампанія", – розповів Анчелотті.
Тренер працює з мадридським колективом з літа 2021 року, привів команду до перемоги в Лізі чемпіонів у 2022 і 2024 роках. Раніше 65-річний італієць уже працював з мадридським клубом у 2013 – 2015 роках.
Після того, як Арсенал вдруге обіграв Реал та пройшов до півфіналу Ліги чемпіонів, Анчелотті натякнув на свою відставку після закінчення кампанії. Пізніше з'явилася інформація, що і сам королівський клуб збирається припинити співпрацю з 65-річним італійцем.
Головним претендентом на пост головного тренера "вершкових" є Хабі Алонсо, який вже встиг прокоментувати цю інформацію.