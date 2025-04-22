Мені подобається бути тут, – Анчелотті висловився про своє майбутнє в Реалі

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті висловився про своє майбутнє в клубі та відверто розповів про своє бажання залишитись в Іспанії.

Слова фахівця наводить журналіст Фабріціо Романо.

"Мені подобається бути тут. Сподіваюсь, це триватиме якомога довше.

Це немов медовий місяць, я все ще щасливий. Дійсно, зараз на мене чиниться великий тиск, адже добігає кінця сезон. Я задоволений клубом. Вони теж знають, якою важкою була ця кампанія", – розповів Анчелотті.

🚨 Ancelotti on staying at Real Madrid: “I love being here. Hopefully this will last as long as possible”.



“This is still honeymoon, I'm very happy. A lot of pressure, true, we're close to the end of the season. I'm happy with the club, they know this has been a tough season”. pic.twitter.com/0R4M2eQjuV — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 22, 2025

Тренер працює з мадридським колективом з літа 2021 року, привів команду до перемоги в Лізі чемпіонів у 2022 і 2024 роках. Раніше 65-річний італієць уже працював з мадридським клубом у 2013 – 2015 роках.

Після того, як Арсенал вдруге обіграв Реал та пройшов до півфіналу Ліги чемпіонів, Анчелотті натякнув на свою відставку після закінчення кампанії. Пізніше з'явилася інформація, що і сам королівський клуб збирається припинити співпрацю з 65-річним італійцем.

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Головним претендентом на пост головного тренера "вершкових" є Хабі Алонсо, який вже встиг прокоментувати цю інформацію.