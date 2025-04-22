Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Мені подобається бути тут, – Анчелотті висловився про своє майбутнє в Реалі

Володимир Максименко — 22 квітня 2025, 14:46
Мені подобається бути тут, – Анчелотті висловився про своє майбутнє в Реалі
Карло Анчелотті
ФК Реал

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті висловився про своє майбутнє в клубі та відверто розповів про своє бажання залишитись в Іспанії.

Слова фахівця наводить журналіст Фабріціо Романо.

"Мені подобається бути тут. Сподіваюсь, це триватиме якомога довше.

Це немов медовий місяць, я все ще щасливий. Дійсно, зараз на мене чиниться великий тиск, адже добігає кінця сезон. Я задоволений клубом. Вони теж знають, якою важкою була ця кампанія", – розповів Анчелотті.

Тренер працює з мадридським колективом з літа 2021 року, привів команду до перемоги в Лізі чемпіонів у 2022 і 2024 роках. Раніше 65-річний італієць уже працював з мадридським клубом у 2013 – 2015 роках.

Після того, як Арсенал вдруге обіграв Реал та пройшов до півфіналу Ліги чемпіонів, Анчелотті натякнув на свою відставку після закінчення кампанії. Пізніше з'явилася інформація, що і сам королівський клуб збирається припинити співпрацю з 65-річним італійцем.

Читайте також :
Новий виклик для Анчелотті: титулована збірна впевнена в підписанні тренера

Головним претендентом на пост головного тренера "вершкових" є Хабі Алонсо, який вже встиг прокоментувати цю інформацію.

Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Реал Мадрид Футбольні трансфери Карло Анчелотті

Реал Мадрид

Новий виклик для Анчелотті: титулована збірна впевнена в підписанні тренера
Реал, Дюплантіс і Надаль серед переможців престижної нагороди Laureus-2025
Не Барселона з Інтером: Фігу назвав фаворита на перемогу в Лізі чемпіонів
Спортивний директор Баєра розповів, коли клуб прийме рішення щодо Алонсо
Ексфорвард Реала та Ліверпуля 5 днів пролежав у лікарні через тромбоемболію

Останні новини