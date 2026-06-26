Комо викупить вихованця мадридського Реала – Романо

Атакувальний півзахисник Комо Ніко Пас не повернеться до складу мадридського Реала та залишиться в італійському колективі.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

"Ларіджані" домовилися про викуп 21-річного аргентинця, хоча у "королівського" клубу досі лишиться можливість викупити гравця в подальшому майбутньому.

Як зазначається, Ніко Пас сам хотів залишитися в Комо.

Зазначимо, що "Ларіджані" завершили сезон-25/26 на четвертій позиції у внутрішньому чемпіонаті та гарантовано гратимуть у груповому етапі Ліги чемпіонів у наступній кампанії.

Додамо, що у сезоні-25/26 Ніко Пас відіграв на клубному рівні 40 матчів, у яких відзначився 13 голами та 8 асистами. Також його викликали у національну збірну на матчі чемпіонату світу 2026 року. Він відіграв 10 хвилин у стартовому поєдинку проти Алжиру (3:0 – хеттрик Ліонеля Мессі).

Нагадаємо, що раніше мадридці планували активувати опцію зворотного викупу прав на півзахисника Ніко Паса. А до цього повідомлялося про інтерес до футболіста з боку міланського Інтера.