Реал несподівано запропонував переможця Ліги націй-2021 для Манчестер Сіті – ЗМІ

Манчестер Сіті отримав пропозицію від мадридського Реала щодо потенційного підписання універсального півзахисника Едуардо Камавінги, на якого не розраховує новий головний тренер "вершкових" Жозе Моурінью.

Про це повідомляє Marca.

Наразі "містяни" оцінюють важливість такого потенційного трансферу француза, оскільки англійський гранд продовжує перебувати у пошуках підсилення центру поля.

У такому випадку, Реал може отримати солідні гроші за Камавінгу, якщо МанСіті погодиться на трансфер. За виручені гроші Моурінью сподівається підписати центрбека та півзахисника.

Раніше повідомлялося, що "Королівський клуб" буде вимагати за трансфер 23-річного французького півзахисника 70 мільйонів євро.

Нагадаємо, що Камавінга виступає за Реал із кінця літа 2021-го. Відтоді провів у футболці "вершкових" 223 матчі (6 голів та 11 асистів) та завоював із командою 11 титулів.

Його контракт із іспанським клубом розрахований до кінця червня 2029-го, а портал Transfermarkt оцінює вартість Едуардо у 50 мільйонів євро.

Додамо, що Камавінга не потрапив у заявку збірної Франції на ЧС-2026 з футболу.