Комо зберіг Паса на наступний сезон

Реал Мадрид та Комо домовились щодо майбутнього атакувального півзахисника Ніко Паса.

Про це йдеться в заяві "вершкових".

21-річний аргентинець продовжить виступати за італійський клуб у сезоні-2026/27. Угода була укладена на прохання гравця.

Зазначається, що Реал зберігає за собою право зворотного викупу гравця на сезон-2027/28.

У сезоні-25/26 Ніко Пас відіграв на клубному рівні 40 матчів, у яких відзначився 13 голами та 8 асистами. Також його викликали у національну збірну на матчі чемпіонату світу 2026 року. Він відіграв 10 хвилин у стартовому поєдинку проти Алжиру (3:0 – хеттрик Ліонеля Мессі).

Нагадаємо, що раніше мадридці планували активувати опцію зворотного викупу прав на півзахисника Ніко Паса. А до цього повідомлялося про інтерес до футболіста з боку міланського Інтера.