Анчелотті пояснив відсутність Неймара у матчі Бразилії з Японією

Головний тренер збірної Бразилії Карло Анчелотті оцінив важку перемогу над Японією (2:1) в 1/16 фіналу чемпіонату світу, а також пояснив відсутність Неймара у складі "селесао".

Його слова передає ФІФА.

"Ми не втратили терпіння, у нас було чимало ресурсів як на полі, так і на лаві запасних. Японія – непростий суперник, вона грала дуже організовано й інтенсивно. Я притримував Неймара на додатковий час. Він мав вийти на поле на 105-й хвилині, якби ми не забили другий гол. Я не хотів змінювати тактичну схему, оскільки команда грала добре", – підсумував Анчелотті.

Бразилія в 1/8 фіналу зіграє з переможцем битви Кот-д'Івуар – Норвегія (30 червня о 20:00 за київським часом).

Зазначимо, що цьогорічний мундіаль став четвертим, на якому зіграв Неймар після його виходу на 76-й хвилині в матчі зі Шотландією (3:0) третього туру групового етапу. До цього лише трьом футболістам збірної Бразилії підкорилось це досягнення.

Нагадаємо, що напередодні визнався перший учасник 1/8 фіналу. До цієї стадії пробились господарі турніру.