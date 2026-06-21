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Ендрік відреагував на пізній вихід на поле в матчі проти Гаїті

Володимир Слюсарь — 21 червня 2026, 10:11
Ендрік відреагував на пізній вихід на поле в матчі проти Гаїті
Ендрік
Instagram Ендріка

Нападник збірної Бразилії Ендрік оцінив рішення тренера Карло Анчелотті випустити гравця лише в другому матчі проти Гаїті на 64 хвилині.

Його слова наводить Фабріціо Романо.

"Анчелотті не робитиме те, що краще для Ендріка або для вболівальників... він робитиме те, що краще для команди".

Раніше Анчелотті заявив, шо нападника чекає велике майбутнє у збірній Бразилії.

Нагадаємо, що "селесао" виграли команду Гаїті з рахунком 3:0 в другому турі групи C. Ендрік вийшов на 64 хвилині, замінивши Матеуса Кунью, який тоді вже встиг забити дубль.

Зазначимо, що в поєдинку першого туру ЧС-2026 проти Марокко (1:1) Ендрік провів усю гру на лаві запасних. Загалом він зіграв за збірну Бразилії вже 17 матчів, у яких забив чотири голи та віддав дві результативні передачі.

Карло Анчелотті Збірна Бразилії з футболу Ендрік

Ендрік

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