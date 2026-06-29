Анчелотті оцінив готовність Неймара та заявив, що матч проти Японії в 1/16 фіналу ЧС-2026 стане для Бразилії фіналом

Головний тренер збірної Бразилії Карло Анчелотті заявив, що зірковий нападник Неймар досяг значного прогресу й у майбутньому зможе грати більше. Також 67-річний наставник поділився очікуваннями від матчу з Японією в 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026.

Його слова передає Reuters.

"За останній тиждень він досяг значного прогресу. На жаль, раніше він не міг грати довше 15 хвилин, але зараз він почувається достатньо добре, щоб грати довше".

Італійський фахівець зазначив, що Японія наразі одна з найкращих команд світу, й "селесао будуть готуватися до цього матчу як до фіналу, оскільки для цього поєдинку "потрібні сильний дух і міцні серця".

"Було цікаво переконатися, що Японія – одна з найкращих команд світу. Ми повністю поважаємо їх і готуватимемося до матчу так, ніби це фінал, адже для нас це і є фінал.

Нам потрібні сильний дух і міцні серця. Ми маємо бути готовими до всього, що може статися в матчі плейоф, наприклад, до додаткового часу чи серії пенальті. Команда готова, мотивована й упевнена в собі. Але кожен матч у цьому турнірі є дуже складним".

Зазначимо, що цьогорічний мундіаль став четвертим, на якому зіграв Неймар після його виходу на 76-й хвилині в матчі зі Шотландією (3:0) третього туру групового етапу. До цього лише трьом футболістам збірної Бразилії підкорилось це досягнення.

Загалом для нього це був 129-й поєдинок у кар'єрі за "селесао". Неймар є найкращим бомбардиром та асистентом своєї національної команди (79 голів і 59 результативних передач).

Додамо, що матч між Японією та Бразилією в 1/16 фіналу цьогорічного мундіалю відбудеться 29 червня. Стартовий свисток пролунає о 20:00 за київським часом.