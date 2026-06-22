Потрібно вміти керувати его: Бейл порівняв Анчелотті та Моурінью на посаді головного тренера Реала
Колишній нападник мадридського Реала та збірної Вельсу Гарет Бейл порівняв Карло Анчелотті та Жозе Моурінью, зазначивши, що обидва тренери вміють не просто тренувати команду, а контролювати її его.
Його слова передає The Athletic.
"У такому великому клубі, як Реал, не так важливо тренувати. Потрібно вміти керувати его. Ось чому Анчелотті досяг такого успіху в найбільших клубах. У Моурінью теж є такий досвід.
Він підштовхує лише для того, щоб викластись на повну. Він намагатиметься розібратися в кожному гравцеві й знайти те, що потрібно, аби мотивувати їх.
Іноді це може бути підштовхування когось у ЗМІ, іноді – просто обійми. Жозе працював у Реалі, він розуміє динаміку команди і знає, як там все влаштовано. Він розробить план, щоб усе це запрацювало".
Нагадаємо, що 11 червня "королівський" клуб оголосив про підписання контракту із Жозе Моурінью. Сторони уклали угоду терміном на 3 роки (до 30 червня 2029 року).
"Особливий" вже працював в іспанському гранді у період із 2010-го по 2013-й, провівши на чолі команди 178 матчів. Португальський фахівець привів "вершкових" до трьох трофеїв: чемпіонство Іспанії (11/12), Суперкубок Іспанії (12/13) та Кубок Іспанії (10/11).
Зауважимо, що Бейл і Моурінью ніколи не перетиналися у Реалі, оскільки валлійський вінгер перейшов до мадридців восени 2013 року – вже після того, як португалець покинув команду. Проте вони встигли попрацювати разом у лондонському Тоттенгемі в сезоні-2020/21. Під орудою Моурінью нападник відіграв 27 матчів, у яких відзначився 10 голами та 3 асистами.