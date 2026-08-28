Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Альварес пропустить наступний матч Атлетико

Олег Дідух — 28 серпня 2026, 14:17
Альварес пропустить наступний матч Атлетико
Хуліан Альварес
Getty Images

Нападник збірної Аргентини Хуліан Альварес пропустить наступний матч Атлетико Мадрид через погане самопочуття.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

"Коли Хуліан повернеться до тренувань, я зроблю все можливе, щоб він почувався таким же важливим, як завжди", – прокоментував ситуацію головний тренер Атлетико Мадрид Дієго Сімеоне.

Свій наступний матч Атлетико Мадрид проведе в суботу 29, серпня, коли команда на виїзді зіграє з Севільєю в третьому турі Ла Ліги.

Зазначимо, що Альварес перебуває у стані конфлікту з керівництвом Атлетико через небажання клубу відпустити його в Барселону. Наразі єдиним реалістичним варіантом трансферу для аргентинця є Арсенал, який готовий включити в угоду Віктора Дьокереша та Габріела Жезуса.

Хуліан Альварес Атлетико Мадрид

Хуліан Альварес

Арсенал може запропонувати Атлетико Дьокереша в обмін на Альвареса
Це не про гроші, а про гідність: в Атлетико оцінили шанси Альвареса перейти в Барселону
Ми досі зацікавлені та хочемо, щоб Атлетико прийняв нашу пропозицію: президент Барселони – про трансфер Альвареса
Челсі зацікавився Хуліаном Альваресом
Клуб ухвалив рішення ізолювати його від трибун: Сімеоне – про ситуацію з Альваресом

Останні новини