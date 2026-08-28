Нападник збірної Аргентини Хуліан Альварес пропустить наступний матч Атлетико Мадрид через погане самопочуття.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

"Коли Хуліан повернеться до тренувань, я зроблю все можливе, щоб він почувався таким же важливим, як завжди", – прокоментував ситуацію головний тренер Атлетико Мадрид Дієго Сімеоне.

Свій наступний матч Атлетико Мадрид проведе в суботу 29, серпня, коли команда на виїзді зіграє з Севільєю в третьому турі Ла Ліги.

Зазначимо, що Альварес перебуває у стані конфлікту з керівництвом Атлетико через небажання клубу відпустити його в Барселону. Наразі єдиним реалістичним варіантом трансферу для аргентинця є Арсенал, який готовий включити в угоду Віктора Дьокереша та Габріела Жезуса.