Альварес пропустить наступний матч Атлетико
Хуліан Альварес
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Нападник збірної Аргентини Хуліан Альварес пропустить наступний матч Атлетико Мадрид через погане самопочуття.
Про це повідомляє Фабріціо Романо.
"Коли Хуліан повернеться до тренувань, я зроблю все можливе, щоб він почувався таким же важливим, як завжди", – прокоментував ситуацію головний тренер Атлетико Мадрид Дієго Сімеоне.
Свій наступний матч Атлетико Мадрид проведе в суботу 29, серпня, коли команда на виїзді зіграє з Севільєю в третьому турі Ла Ліги.
Зазначимо, що Альварес перебуває у стані конфлікту з керівництвом Атлетико через небажання клубу відпустити його в Барселону. Наразі єдиним реалістичним варіантом трансферу для аргентинця є Арсенал, який готовий включити в угоду Віктора Дьокереша та Габріела Жезуса.