Найкраще для мене – це трансфер: лідер збірної Аргентини хоче змінити клуб

Нападник збірної Аргентини Хуліан Альварес заявив про бажання покинути Атлетико Мадрид під час літнього трансферного вікна.

Його слова передає Уahoo Sports.

"Найкраще для мого майбутнього – це трансфер. Я не хочу ховатися чи прикидатися, ніби не хочу бути чесним. Я намагаюся бути щирим. Я розмовляв з людьми з Атлетико, і я думаю, що найкраще для всіх сторін – це щоб я пішов. Я хочу здійснити свою мрію", – підсумував Альварес.

Пріоритетним варіантом продовження кар'єри Альвареса є Барселона. Проте Атлетико вимагатимуть від каталонців за свого гравця 150 мільйонів євро.

За інформацією Фабріціо Романо, також Альваресом цікавляться ПСЖ і кілька неназваних клубів із АПЛ, де форвард уже виступав за Манчестер Сіті.

У сезоні-2025/26 на рахунку 26-річного Альвареса 20 голів і 9 асистів у 49 матчах за Атлетико в усіх турнірах.

Напередодні Аргентина з Хуліаном обіграла Австрію та забезпечила собі вихід в плейоф.