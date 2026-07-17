Навіть за 200 млн: в Атлетико категорично висловився щодо трансферу Альвареса в Барселону

Генеральний директор мадридського Атлетико Мігель Анхель Хіль запевнив, що мадридський клуб не планує продавати нападника Хуліана Альвареса цього літа, попри інтерес з боку Барселони.

Його слова передає інсайдер Фабріціо Романо.

"Моя позиція ясна, позиція клубу ясна. Ми довели її до відома самого гравця, його представників та президента Барселони.

Я не маю жодного сумніву в тому, що Атлетико – це ідеальне місце у світі для Хуліана, а Хуліан – ідеальний центральний нападник для Атлетико. Ми хочемо, щоб він залишився у нас.

Нещодавно я чув, як президент сказав, що пропозиція, яку він зробив Атлетико, не була безмежною. Моя єдина відповідь: наша відповідь – безмежна.

Ми не хочемо його відпускати. Ми не прийняли пропозицію у 100 мільйонів євро і не приймемо ні 150 мільйонів, ні навіть 200 мільйонів", – заявив Хіль.