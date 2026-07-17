Навіть за 200 млн: в Атлетико категорично висловився щодо трансферу Альвареса в Барселону
Генеральний директор мадридського Атлетико Мігель Анхель Хіль запевнив, що мадридський клуб не планує продавати нападника Хуліана Альвареса цього літа, попри інтерес з боку Барселони.
Його слова передає інсайдер Фабріціо Романо.
"Моя позиція ясна, позиція клубу ясна. Ми довели її до відома самого гравця, його представників та президента Барселони.
Я не маю жодного сумніву в тому, що Атлетико – це ідеальне місце у світі для Хуліана, а Хуліан – ідеальний центральний нападник для Атлетико. Ми хочемо, щоб він залишився у нас.
Нещодавно я чув, як президент сказав, що пропозиція, яку він зробив Атлетико, не була безмежною. Моя єдина відповідь: наша відповідь – безмежна.
Ми не хочемо його відпускати. Ми не прийняли пропозицію у 100 мільйонів євро і не приймемо ні 150 мільйонів, ні навіть 200 мільйонів", – заявив Хіль.
Хуліан виступає за Атлетико із літа 2024-го. Відтоді провів у футболці мадридського клубу 106 матчів (49 голів та 17 асистів). У сезоні-2025/26 взяв участь у 49 іграх на клубному рівні, у яких відзначився 20 м'ячами та 9 гольовими передачами.
Раніше Альварес публічно заявив про своє бажання покинути Атлетико влітку поточного року.
Напередодні повідомлялося про інтерес лондонського Арсенала щодо трансферу Хуліана Альвареса, який прагне підписати гравця до початку передсезонної підготовки.