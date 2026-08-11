Альварес може вдатися до бойкоту тренувань Атлетико

Зірковий форвард збірної Аргентини Хуліан Альварес може вдатися бойкоту тренувань Атлетико Мадрид.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Напередодні конфлікт між Альваресом і Атлетико через небажання клубу відпускати гравця в Барселону розгорівся з новою силою. 10 серпня форвард вийшов із відпустки та приступив до тренувань.

У цей же день Альварес збирався повідомити керівництву Атлетико про своє бажання покинути клуб. Проте і головний тренер Дієго Сімеоне, і генеральний директор Анхель Хіль Марін того дня не були присутні на робочих місцях.

Альварес вирішив, що клуб свідомо його ігнорує, що дуже розлютило нападника. Він розглядає можливість бойкоту тренувань команди.

Нагадаємо, що Альварес виступає за "матрацників" із літа 2024-го. Відтоді провів у смугастій футболці 103 гри (47 голів та 17 асистів).