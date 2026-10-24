Валенсія зазнала поразки від Вільярреала, Ельче розгромив Райо Вальєкано у 10 турі Ла Ліги

У суботу, 24 жовтня, відбулася низка матчів 10-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2026/27.

У першому матчі ігрового дня Райо Вальєкано зазнав розгромної поразки від Ельче. Протягом першого тайму було призначено три пенальті, але реалізувати свої спроби зуміли лише гості.

Натомість Сісс втратив шанс відквитати гол для своєї команди, не забивши з 11-метрової позначки. Зрештою Валера забив третій гол та встановив фінальний результат матчу.

Расінг вирвав перемогу над Еспаньйолом, забивши два голи у другому таймі. Валенсія не втримала перевагу над Вільярреалом та пропустила два м'ячі у другому таймі. Обидві команди залишилися у меншості на останніх хвилинах гри.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга

10 тур, 24 жовтня

Райо Вальєкано – Ельче – 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 – 23 Редондо Соларі (пен.), 0:2 – 36 Ніньйо (пен.), 0:3 – 68 Валера

Нереалізований пенальті: Сісс 39 (Райо Вальєкано)

Расінг С. – Еспаньйол – 2:1 (0:0)

Голи: 0:1 – 62 Еспосіто, 1:1 – 69 Белосян, 2:1 – 84 Забірі

Валенсія – Вільярреал – 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 – 38 Пепелу (пен.), 1:1 – 69 Фрімен, 1:2 – 90+6 Мікаутадзе

Вилучення: Гує 79 (Вільярреал), Елліотт 89 (Валенсія)

Ще одна зустріч розпочнеться о 22:00 за київським часом: мадридський Атлетико прийматиме Депортиво.

Нагадаємо, що у стартовому матчі туру Алавес вирвав нічию з Малагою завдяки голу на 89-й хвилині.