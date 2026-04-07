Аллегрі назвав головну мету Мілана у поточному сезоні

Софія Кулай — 7 квітня 2026, 11:15
Головний тренер Мілана Массіміліано Аллегрі висловився про завдання команди на поточний сезон-2025/26 після поразки у Серії А від Наполі (0:1).

Його цитує Football Italia.

Наставник "россонері" запевнив, що команді потрібно покращити свою гру, щоб досягнути головної мети – потрапити у Лігу чемпіонів. 

"Гонка за скудетто зараз не для нас, Інтер випереджає нас на 9 очок, а Наполі зараз попереду. Нам потрібно зосередитися на собі, граючи матч за матчем. Зараз ми рухаємося до нашої мети, але це не вирішиться протягом тижня чи двох. Нам потрібно зберегти цю перевагу, намагаючись вигравати матчі", – сказав Аллегрі.

Мілан із 63 балами замикає трійку лідерів турнірної таблиці після 31-го туру італійської Серії А.

Наступний поєдинок "россонері" відбудеться 11 квітня, коли команда Аллегрі прийме Удінезе (о 19:00 за київським часом).

Раніше повідомлялось, що нинішній наставник Мілана є серед потенційних кандидатів на посаду головного тренера мадридського Реала та збірної Італії після звільнення Дженнаро Гаттузо. Аллегрі вже коментував чутки про зацікавленість до нього від іспанського гранда.

