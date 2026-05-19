Ібрагімовича можуть вигнати з Мілана через порушення корпоративної етики

Легендарний ексфорвард Златан Ібрагімович може втратити свою посаду в керівництві Мілана.

Про це повідомляє MilanNews.

Напередодні стало відомо, що Ібрагімович "зливав" гравцям команди закриту інформацію з нарад клубного керівництва. Зокрема, він повідомляв Крістіану Пулішичу, Рафаелу Леау, Рубену Лофтусу-Чіку, Фікайо Томорі та Юссуфу Фофана про те, що головний тренер Массіміліано Аллегрі не розраховує на них у наступному сезоні та виступає за їхню продажу.

У клубі це розцінили як грубе порушення корпоративної етики, конфлікт Ібрагімовича з Аллегрі загострився. Їхнє подальше співіснування в рамках одного клубу виглядає неможливим, і, зважаючи на вчинки шведа, більш імовірним виглядає його відхід – керівництво клубу стало на бік тренера.

Нагадаємо, Ібрагімович обіймає посаду радника керівництва Мілана з 2023 року.