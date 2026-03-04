Зірковий італійський тренер може очолити Реал

Головний тренер Мілана Массіміліано Аллегрі може очолити мадридський Реал.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

Наразі керівництво Реала шукає нового головного тренера, клуб хоче зробити ставку на досвідченого фахівця після невдалого експерименту з Хабі Алонсо та незадовільних результатів, які наразі демонструє Альваро Арбелоа. Саме тому Аллегрі, як і Юрген Клопп, є пріоритетними для Реала.

Зазначимо, що раніше Аллегрі вже двічі відмовив Реалу – в 2019 і 2021 роках. В першому випадку італієць захотів взяти паузу в кар'єрі після періоду роботи в Ювентусі, в другому – вибрав повернення в туринський клуб замість роботи в Реалі.

Наразі Мілан під керівництвом Аллегрі йде другим у турнірній таблиці Серії А, відстаючи від Інтера на 10 очок. Раніше повідомлялося про те, що тренер може покинути "россонері" влітку поточного року через невдоволення роботою керівництва.