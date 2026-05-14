Аллегрі хоче покинути Мілан через конфлікт із Ібрагімовичем

Головний тренер Мілана Массіміліано Аллегрі, ймовірно, покине клуб наприкінці поточного сезону.

Про це повідомляє Corriere della Sera.

Причиною можливого відходу є конфлікт із однією з ключових постатей у клубному керівництві, Златаном Ібрагімовичем. У них виникли розбіжності щодо персони третього воротаря на наступний сезон, також тренеру не подобалися теплі стосунки з одним із найрізкіших критиків Мілана та самого Аллегрі, Антоніо Кассано. Окрім цього, Ібрагімович втручався у роботу тренера, даючи тактичні поради Юссуфу Фофана та Рафаелу Леау.

Конфлікт спалахнув на початку квітня, після чого Ібрагімович кілька тижнів не відвідував тренувальну базу в Міланелло. Аллегрі має намір покинути Мілан незалежно від того, чи вийде команда в Лігу чемпіонів на наступний сезон. У тренера є високі шанси очолити збірну Італії, якщо новим президентом місцевої федерації футболу стане Джованні Малаго.

Раніше повідомлялося про те, що Мілан визначився з двома кандидатами на заміну Аллегрі.

Свій наступний матч Мілан проведе 17 травня в 37 турі Серії А на виїзді проти Дженоа. Початок гри – о 13:30 за Києвом.

