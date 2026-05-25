Потрібно дуже тверезо оцінити всю кампанію: Аллегрі – про невихід Мілана в Лігу чемпіонів

Головний тренер Мілана Массіміліано Аллегрі відреагував на поразку своєї команди від Кальярі (1:2) в останньому турі Серії А, через яку "росонері" втратили путівку в Лігу чемпіонів.

Він заявив, що дуже розчарований і підбив загальні підсумки сезону-2025/2026, за результатами якого Мілан фінішував п'ятим.

"Результат, на жаль, уже не змінити. Ми програли п'ять домашніх матчів і повністю заслужили те місце, на якому опинилися. Після забитого м'яча ми розслабилися та дуже погано діяли в обороні як команда. Хлопцям я нічого не можу дорікнути – ми зробили максимум, щоб потрапити до Ліги чемпіонів. Зараз я розчарований і злий. Ми залишилися без Ліги чемпіонів. Після того як ми перевернули матч із Дженоа, ніхто не очікував, що в підсумку ми залишимося за бортом ЛЧ. Доводиться з великою гіркотою приймати вердикт, винесений на полі. Хлопців я ні в чому не можу звинуватити – вони повністю виклалися. Знайти причину складно, я не знаю. Щось я зробив неправильно, щось ми всі разом зробили неправильно. Ми намагалися змінити ситуацію. Коли втрачаєш вихід до Ліги чемпіонів в останньому турі, це змушує негативно оцінювати весь сезон. Думаю, потрібно дуже тверезо оцінити всю кампанію", – підсумував Аллегрі.

Зазначимо, що наразі визначились уже 29 учасників основного етапу Ліги чемпіонів сезону-2026/27. Італію в турнірі представлятимуть Інтер, Наполі, Рома та Комо, який став головною сенсацією Серії А.