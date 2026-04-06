Серія А. Удінезе перервав переможну серію Комо

Олег Дідух — 6 квітня 2026, 15:34
У понеділок, 6 квітня, продовжується 31 тур італійської Серії А сезону-2025/26. Середняк чемпіонату, Удінезе, вдома зумів відібрати очки у Комо. Таким чином, перервалася 5-матчева переможна серія команди Сеска Фабрегаса в чемпіонаті Італії. Попри це, Комо втримує четверте місце у турнірній таблиці, яке дає право на участь у Лізі чемпіонів у наступному сезоні.

Також у понеділок, 6 квітня, відбудуться ще три матчі в рамках 31 туру Серії А:

  • 16:00. Лечче – Аталанта
  • 19:00. Ювентус – Дженоа
  • 21:45. Наполі – Мілан

Напередодні Інтер вдома розгромив Рому 5:2, закріпивши своє лідерство у турнірній таблиці чемпіонату. Болонья та Торіно здобули виїні перемоги на Кремонезе та Пізою відповідно.

