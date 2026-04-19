На честь зірок збірної Аргентини випустили бургер-меню до ЧС-2026
Чинний чемпіон світу збірна Аргентини вже активно готується до захисту титулу на майбутньому мундіалі, який у 2026 році прийматимуть США, Канада та Мексика, і робить це не лише на полі, а й у маркетинговому просторі.
У партнерстві з McDonald's аргентинці представили спеціальне меню, присвячене зіркам "альбіселесте", яке вже викликало хвилю обговорень серед фанатів.
До лінійки увійшли бургери, названі на честь футболістів: Алексіс Мак Аллістер отримав свій варіант із беконом, сиром та фірмовим соусом, Хуліан Альварес став обличчям бургера з чеддером, беконом і хрусткою цибулею, а Енцо Фернандес – курячої версії з соусом ранч. Уся трійка також знялася у рекламному ролику, підсилюючи ефект кампанії.
Цікаво, що історія створення меню отримала несподіваний поворот: спочатку компанія представила бургери "Мак Альварес" і "Мак Фернандес", адже їхні прізвища ідеально поєднувалися з приставкою "Мак", що викликало жваву реакцію у мережі.
Однак згодом до ініціативи довелося додати і варіант для Алексіс Мак Аллістер, який жартівливо відреагував на ситуацію, після чого кампанія отримала ще більший розголос. Наразі скуштувати ці бургери можна лише в Аргентині.
