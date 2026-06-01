Захисник Ліверпуля, яким цікавилися Челсі та Реал, покинув клуб

Центральний захисник англійського Ліверпуля Ібраїма Конате покинув клуб.

Про це повідомляє пресслужба "мерсисайдців".

"Конате покине клуб, і ми висловлюємо йому свою вдячність та повагу за його внесок; усі в клубі бажають йому всього найкращого в майбутньому", – йдеться в прощальній заяві.

Нагадаємо, що французький оборонець виступає за Ліверпуль із літа 2021-го. Відтоді провів за "мерсисайдців" 183 матчі (7 голів та 4 асисти). Разом із командою Конате став чемпіоном Англії (24/25) та володарем Кубку Англії (2022), Суперкубку Англії (22/23) та двох Кубків Англійської Ліги (2022, 2024).

У сезоні-2025/26 Конате відзначився 2 м'ячами у 51 поєдинку в усіх клубних турнірах.

Нагадаємо, що напередодні повідомлялося про інтерес до 37-річного французького захисника з боку мадридського Реала та лондонського Челсі.