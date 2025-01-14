Полісся оголосило про підписання четвертого зимового новачка

Склад Полісся поповнив черговий новачок, яким цього разу став правий захисник Анді Хадрой.

Про це підписання житомирський клуб повідомив на своєму сайті.

Контракт з 25-річним албанцем розрахований на три роки. Згідно з Transfermarkt, його перехід з албанського Партизані обійшовся українцям у 150 тисяч євро.

"Його прихід у Полісся обіцяє додати глибини та конкуренції в захисну ланку команди. Вітаємо Хадроя в Зграї!", – йдеться у заяві клубу.

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У нинішньому сезоні Хадрой встиг відіграти 15 матчів за Партизані, записавши на свій рахунок дві результативні передачі.

Нагадаємо, що раніше Полісся підписало трьох гравців: Максима Мельниченка, який грав на правах оренди з Карпат, Томера Йосефі та Офека Бітона.