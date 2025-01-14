Полісся оголосило про підписання четвертого зимового новачка
Анді Хадрой
Полісся Житомир
Склад Полісся поповнив черговий новачок, яким цього разу став правий захисник Анді Хадрой.
Про це підписання житомирський клуб повідомив на своєму сайті.
Контракт з 25-річним албанцем розрахований на три роки. Згідно з Transfermarkt, його перехід з албанського Партизані обійшовся українцям у 150 тисяч євро.
"Його прихід у Полісся обіцяє додати глибини та конкуренції в захисну ланку команди. Вітаємо Хадроя в Зграї!", – йдеться у заяві клубу.
У нинішньому сезоні Хадрой встиг відіграти 15 матчів за Партизані, записавши на свій рахунок дві результативні передачі.
Нагадаємо, що раніше Полісся підписало трьох гравців: Максима Мельниченка, який грав на правах оренди з Карпат, Томера Йосефі та Офека Бітона.