Полісся оголосило про підписання півзахисника збірної Ізраїлю
Томер Йосефі (всередині)
Полісся
Житомирське Полісся оголосило про підписання атакувального півзахисника Хапоеля Бер-Шеви Томера Йосефі.
Про це повідомляє пресслужба "вовків".
Контракт підписано на три роки. Сума трансферу, за даними Transfermarkt, складає 250 тисяч євро.
У сезоні-2024/25 Йосефі встиг зіграти шість матчів за Хапоель, чотри з яких відбулись в межах Ліги конференцій. На рахунку хавбека один гол та одна результативна передача.
Йосефі був одним з лідерів збірної Ізраїлю U-21, а у березні 2024 році отримав виклик до дорослої команди.
Першу половину сезону Полісся завершило на п'ятому місці у турнірній таблиці УПЛ, набравши 27 очок.
Раніше повідомлялось, що колишній півзахисник житомирського клубу В’ячеслав Танковський продовжить кар'єру в ЛНЗ.