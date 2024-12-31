Полісся оголосило про підписання півзахисника збірної Ізраїлю

Житомирське Полісся оголосило про підписання атакувального півзахисника Хапоеля Бер-Шеви Томера Йосефі.

Про це повідомляє пресслужба "вовків".

Контракт підписано на три роки. Сума трансферу, за даними Transfermarkt, складає 250 тисяч євро.

У сезоні-2024/25 Йосефі встиг зіграти шість матчів за Хапоель, чотри з яких відбулись в межах Ліги конференцій. На рахунку хавбека один гол та одна результативна передача.

Йосефі був одним з лідерів збірної Ізраїлю U-21, а у березні 2024 році отримав виклик до дорослої команди.

Першу половину сезону Полісся завершило на п'ятому місці у турнірній таблиці УПЛ, набравши 27 очок.

Раніше повідомлялось, що колишній півзахисник житомирського клубу В’ячеслав Танковський продовжить кар'єру в ЛНЗ.