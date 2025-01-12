Полісся підсилилося досвідченим півзахисником

Ізраїльський півзахисник Офек Бітон з Хапоеля Єрусалим став футболістом житомирського Полісся.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

У скільки обійшовся українському колективу трансфер футболіста – не повідомляється. Також не відомі деталі угоди гравця.

"Все своє життя я мріяв стати професійним футболістом. Я докладаю багато зусиль для цього. Я не гуляю з друзями, рано лягаю спати. Футбол – це все моє життя. Це важлива його частина, моя велика мрія. І я зроблю все можливе, щоб досягти успіху зі своєю командою", – прокоментував свій перехід Бітон.

За свою кар'єру Офек виступав у складі Хапоеля (Тель-Авів, Ізраїль), Секції Нес-Ціони (Нес-Ціона, Ізраїль), Хапоеля (Єрусалим, Ізраїль).

На його рахунку 145 матчів у дорослому футболі, 18 голів та 11 гольових передач. У поточному розіграші Бітон зіграв 7 поєдинків, результативними діями не відзначався.

Нагадаємо, напередодні Полісся відреагувало на нещодавній коментар свого гравця Бені Макуана про відхід з клубу. У заяві клубу повідомляється, що справа може дійти навіть до суду.