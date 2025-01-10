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Полісся викупило півзахисника Карпат

Олексій Мурзак — 10 січня 2025, 19:37
Полісся викупило півзахисника Карпат
Максим Мельниченко
ФК Полісся

Полісся викупило у Карпат півзахисника Максима Мельниченка.

Про це повідомила пресслужба житомирського клубу.

19-річний гравець уклав із "вовками" контракт терміном на три роки.

Першу частину цього сезону 2024/25 Мельниченко відіграв за Полісся на правах оренди, зігравши загалом 8 матчів.

Полісся завершило першу частину сезону на п'ятому місці у турнірній таблиці УПЛ. Команда Ашура набрала 27 очок, закінчивши рік сенсаційною перемогою над Шахтарем (1:0).

Раніше повідомлялося, що житомирський клуб невдовзі підпише нападника мексиканської Некакси Факундо Батісту, який на правах оренди виступає за уругвайський Пеньяроль.

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