Полісся викупило півзахисника Карпат

Полісся викупило у Карпат півзахисника Максима Мельниченка.

Про це повідомила пресслужба житомирського клубу.

19-річний гравець уклав із "вовками" контракт терміном на три роки.

Першу частину цього сезону 2024/25 Мельниченко відіграв за Полісся на правах оренди, зігравши загалом 8 матчів.

Полісся завершило першу частину сезону на п'ятому місці у турнірній таблиці УПЛ. Команда Ашура набрала 27 очок, закінчивши рік сенсаційною перемогою над Шахтарем (1:0).

Раніше повідомлялося, що житомирський клуб невдовзі підпише нападника мексиканської Некакси Факундо Батісту, який на правах оренди виступає за уругвайський Пеньяроль.