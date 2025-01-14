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Макуана видалив усі фото та згадування про Полісся зі свого акаунту в Instagram

Олексій Погорелов — 14 січня 2025, 15:43
Макуана видалив усі фото та згадування про Полісся зі свого акаунту в Instagram
Бені Макуана
Полісся Житомир

Бені Макуана продовжує віддалятисся від Полісся, яке не збирається його відпускати.

Після того, як 22-річний конголезець попрощався із Житомиром та фанатами "вовків", подякувавши їм за підтримку, футболіст пішов ще далі.

Дійшло до того, що Макуана видалив усі фотографії та згадування про житомирський клуб зі свого акаунту в Instagram.

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Нагадаємо, що Макуана приєднався до Полісся влітку 2023 року, перейшовжи з Монпельє за 250 тисяч євро.

Раніше Полісся виступило із заявою щодо самовільного відходу Бені Макуана з клубу.

Полісся Чемпіонат України, УПЛ Бені Макуана

Бені Макуана

Може дійти навіть до суду: Полісся виступило із заявою щодо відходу Макуана
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