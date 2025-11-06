Грам – про матч Шахтаря з Брейдабліком: Ліга конференцій дуже важлива для нас

Захисник донецького Шахтаря Алаа Грам висловився напередодні поєдинку 3-го туру основного етапу Ліги конференцій проти Брейдабліка.

Слова тунісця наводить пресслужба "гірників".

"Матч між Динамо та Шахтарем завжди має статус дербі, і ця перемога була дуже важливою. Гра була непростою, але нам вдалося здобути перемогу наприкінці. Цей поєдинок, безумовно, додав нам упевненості, а участь у Лізі конференцій для нас не менш важлива. Сподіваюся, ми зробимо все, щоб перемогти завтра.

Звісно, у футболі трапляються як невдалі матчі, так і позитивні. Але після таких ігор нам потрібно робити акцент саме на позитивному й винести з них ті корисні уроки, які можемо. Водночас та гра відбулася два-три тижні тому, відтоді ми багато працювали, зробили все необхідне, щоб підготуватися та зосередитися на завтрашній. Матч із Легією вже позаду, зараз думаємо лише про завтрашній. Хочемо здобути три очки й зробимо все можливе для перемоги", – розповів Грам.

Також захисник висловився про свої особисті цілі в Шахтарі.

"Я постійно намагаюся робити все можливе для команди, для нашого тренера, прагну показувати свій максимум у кожному аспекті та демонструвати всім найкращого Алаа. Якщо на те буде Божа воля, ми здобудемо багато титулів і трофеїв, а я постараюся віддати всі свої сили Шахтарю", – резюмував Грам.

Матч з Брейдабліком відбудеться у четвер, 6 листопада. Зустріч пройде на Міському стадіоні імені Генрика Реймана у Кракові, Польща. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію.

Нагадаємо, у першому турі Ліги конференцій Шахтар у важкому поєдинку переміг Абердін, а після цього програв Легії. Після двох турів Шахтар має у доробку три залікові пункти та посідає 17 сходинку в турнірній таблиці ЛК.

Раніше свій передматчевий коментар напередодні гри з ісландцями дав головний тренер донеччан Арда Туран.