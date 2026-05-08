Гол вінгера Шахтаря визнали найкращим за підсумками матчів-відповідей 1/2 фіналу Ліги конференцій

Гол вінгера Шахтаря Егіналду у ворота Крістал Пелес був визнаний найкращим за підсумками матчів-відповідей 1/2 фіналу Ліги конференцій.

Про це повідомила пресслужба УЄФА.

На це звання також претендував гол вінгера Крістал Пелес Ісмаїли Сарра.

Нагадаємо, Крістал Пелес вдруге зумів обіграти "гірників" та вийшов у фінал турніру, де зустрінеться з іспанським Райо Вальєкано.

Фінал Ліги конференцій відбудеться у середу, 27 травня, у німецькому Лейпцигу.