Туран: Буде складно мати ту саму мотивацію на Брейдаблік, яку мали на Динамо

Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран вважає, що не зможе налаштувати команду на матч із Брейдабліком, як на Динамо.

Цитує наставника пресслужба клубу.

"Я завжди був відвертою людиною, і, звісно, буде складно мати ту саму мотивацію, яку ми мали в протистоянні з Динамо, адже це зовсім інша гра. Сподіваюся, ми збережемо той самий рівень мотивації, але мої гравці повинні завтра виявити повагу до футболу.

Після поразки будь-яка команда може показати реакцію, але великі команди здатні демонструвати її і після великих перемог. Тож матч з Динамо був хорошим, але завтра нам потрібно показати такий самий рівень концентрації та гри – і це стане справжнім випробуванням для моїх гравців з точки зору їхньої футбольної поведінки.

У футболі можна виграти, можна й програти, але важливо те, як ти граєш, і саме це завтра стане перевіркою для моїх футболістів", – сказав Туран.